الاتحاد الأوروبي يدعو أمريكا لإبقاء مطار كابول آمنا

قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إن الاتحاد الأوروبي دعا الولايات المتحدة، خلال محادثات مجموعة السبع، إلى إبقاء مطار كابول آمنا "طالما استدعت الضرورة".



وأضاف ميشيل أن التكتل أثار مسألتين مع واشنطن، هما الحاجة إلى تأمين المطار للسماح بإتمام عمليات الإجلاء، و"وصول عادل ومنصف إلى المطار لجميع المواطنين الذين يحق لهم الإجلاء".



وأوضح ميشيل أن العديد من قادة (مجموعة السبع) أعربوا عن مخاوفهم بشأن إنهاء عمليات الإجلاء في 31 أغسطس.



وتابع: "على أي حال، سيكون من المهم ضمان ممرات آمنة" للأفغان الذين يغادرون بلادهم بعد نهاية الشهر الجاري، وسيكون المطار حيويا لتقديم المساعدة الإنسانية.



ومثل ميشيل ورئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين الاتحاد الأوروبي في المحادثات.