إسبانيا تخطط لتقديم مساعدات للمناطق المتضررة من حرائق الغابات

صنفت الحكومة الإسبانية المناطق التي شهدت حرائق غابات مؤخرا كمناطق طوارئ، وهي خطوة تسمح بتوجيه المساعدات وغيرها من إجراءات الدعم.



وأتت النيران على نحو 22723 هكتارا من الأراضي في إقليم "أفيلا"، بوسط إسبانيا، وفقا لبرنامج كوبرنيكوس الأوروبي لمراقبة الأرض، وفي مناطق أخرى من بينها كتالونيا.



وتضررت منطقة الأندلس وجزر البليار أيضا خلال الصيف الحالي، وانتشرت حرائق الغابات التي بدأت خلال موجة حرارة حيث تسببت الرياح القوية والرطوبة المنخفضة في صعوبة السيطرة عليها.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن إيزابيل رودريجيز، وزيرة سياسة الأراضي الإسبانية قولها في مؤتمر صحفي بعد اجتماع للحكومة في مدريد اليوم الثلاثاء "بشكل إجمالي، هناك 13 منطقة تتمتع بالحكم الذاتي ستستفيد من المساعدات المقدمة بسبب الحرائق.. لقد كانت هذه المواقف صعبة للغاية".