حمد إبراهيم: مستحيل أن نرى الإسماعيلي في هذا الموقف مجددًا

قال حمد إبراهيم المدرب العام للنادي الإسماعيلي إن الجهاز الفني كان يستهدف إنهاء الموسم في المربع الذهبي للمسابقة، بالرغم من البداية الصعبة للفريق خلال الدور الأول من عمر المسابقة.

وأضاف: “لكن للأسف ضغط المباريات اثر علينا بشكل سلبي، نخوض لقاء كل ٧٢ ساعة، هذا معدل صعب جدًا على اي فريق و ليس الاسماعيلي فقط”.

ووجه مدرب الدراويش رسالة إلى الجماهير في نهاية حديثه: “أقول للجمهور القادم سيكون أفضل، من المستحيل أن نرى الاسماعيلي في مثل هذا الوضع مجددًا”.

وكان مجلس إدارة النادي الاسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان قد توصل إلى اتفاق مع الجهاز الفني للفريق بقيادة ايهاب جلال بشأن استمراره موسم آخر، في انتظار توقيع العقود الرسمية خلال الساعات القادمة.