الولايات المتحدة وألبانيا توقعان اتفاقية لحماية الممتلكات الثقافية الألبانية

وقعت الولايات المتحدة وألبانيا اتفاقية تستهدف حماية الممتلكات الثقافية الألبانية ومكافحة الاتجار بها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إنه وقّع على الاتفاقية كل من: مساعد وزير الخارجية الأمريكي ماثيو لوسينهوب، ووزيرة الثقافة الألبانية ألفا مار جاريتي.

وأوضح أن هذه الاتفاقية تسمح للولايات المتحدة بفرض قيود استيراد على فئات معينة من الممتلكات الثقافية الألبانية بما يقلل الحافز لنهب المواقع الأثرية والتاريخية بألبانيا، كما تمنح سلطات إنفاذ القانون الأمريكية القدرة على إعادة الممتلكات الثقافية المهربة إلى ألبانيا، كما أنها ستعزز تبادل التراث الثقافي مع المؤسسات الأمريكية.

ونوّه برايس بأن الولايات المتحدة تعمل على تقييد الاتجار بالممتلكات الثقافية في جميع أنحاء العالم والتي غالبا ما تستخدم لتمويل الشبكات الإرهابية والإجرامية.