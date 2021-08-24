اتفاق تعاون بين جوديير للإطارات وبلس لتكنولوجيا القيادة الذاتية للشاحنات

أعلنت شركة صناعة الإطارات الأمريكية جوديير تاير أند رابر اليوم الاثنين اتفاقها على الدخول في تعاون استراتيجي مع شركة بلس لتكنولوجيا القيادة الذاتية للشاحنات بهدف تعظيم حلول القيادة الذاتية للشاحنات من أجل تعزيز تحول صناعة الخدمات اللوجيستية نحو التكنولوجيا الذكية والاتصال بالإنترنت.

ومن خلال هذا التعاون ستحسن مجموعة خدمات جوديير بما في ذلك الإطارات المرتبطة بالإنترنت كفاءة خدمات النقل والسلامة للشاحنات المزودة بتكنولوجيا القيادة الذاتية من الجيل الرابع وتقليل الانبعاثات الكربونية في الوقت نفسه.

وستبحث جوديير وبلس كيف يمكن دمج نظام القيادة الذاتية مع البيانات التي ترسلها إطارات جوديير المتصلة بالإنترنت في نظام بلس لتوفير استهلاك الوقود من خلال الاتصال بالإنترنت وتقنيات الذكاء الاصطناعي.