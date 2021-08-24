المفوضية الأوروبية توافق على صرف 108 ملايين يورو لدعم أبحاث كورونا في الدنمارك

وافقت المفوضية الأوروبية على تخصيص 108 ملايين يورو؛ لمساعدة شركة (Bavarian Nordic) الدنماركية في دعم أنشطة البحث والتطوير المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا المُستجد "كوفيد-19"، بموجب قوانين الإطار المؤقت لمساعة الدول الأعضاء.

وقالت نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية مارجريت فيستاجر، والمسؤولة عن سياسة المنافسة، عبر بيان صحفي اليوم الثلاثاء على الموقع الإلكتروني للمفوضية، إن: "هذا الإجراء بقيمة 108 ملايين يورو سيساعد الدنمارك في تعزيز أنشطة البحث والتطوير التي تشتد الحاجة إليها للاستجابة لتفشي فيروس كورونا، ونحن نواصل العمل في تعاون وثيق مع الدول الأعضاء لإيجاد حلول عملية للتخفيف من الأثر الاقتصادي لتفشي فيروس كورونا، بما يتماشى مع قوانين الاتحاد الأوروبي".

وأخطرت الدنمارك، المفوضية، بموجب الإطار المؤقت، بالحاجة إلى تلقي مساعدة بقيمة 108 ملايين يورو لدعم أنشطة البحث والتطوير المتعلقة بفيروس كورونا في بافاريا نورديك، وهي شركة كبيرة نشطة في تطوير اللقاحات وتوزيعها في الدانمارك وألمانيا فيما سيتخذ الدعم العام شكل سلفة القابل للسداد، بحسب البيان.

وأوضحت مارجريت أن الهدف من هذا الإجراء دعم تطوير وتصنيع لقاح جديد لفيروس كورونا، كانت قد طورته شركة AdaptVac ومرخص له في منطقة بافاريا الشمالية ويخضع اللقاح المرشح حاليًا للمرحلة الثانية من التجارب السريرية فيما ستدعم المساعدة خطوات التطوير التالية، وهي تجربة المرحلة الثالثة لتأكيد السلامة وإثبات الفعالية، والتطوير التجريبي لعمليات الانتاج الضرورية، والأعمال المتعلقة بالتراخيص التنظيمية المطلوبة.

وأكدت أن الإجراء ضروري ومناسب ومتناسب لمكافحة الأزمة الصحية، بما يتماشى مع المادة 107 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي والشروط المنصوص عليها في الإطار المؤقت.