تعزيز القاعدة الروسية في طاجيكستان بأنظمة صواريخ كورنيت على خلفية الوضع في أفغانستان

أعلنت المنطقة العسكرية الروسية الوسطى، أن مجموعة من أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات الجديدة "كورنيت" دخلت الخدمة في القاعدة العسكرية الروسية بطاجيكستان.

وذكر بيان للمنطقة العسكرية المذكورة اليوم الثلاثاء أن القاعدة العسكرية الروسية رقم "201" المتمركزة في طاجيكستان تسلمت مجموعة من أنظمة الصواريخ الحديثة المضادة للدبابات "كورنيت"، مشيرا إلى أن هذه الصواريخ دخلت الخدمة لدى كتائب المدفعية التابعة للوحدات الروسية.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، أعلن نهاية شهر يوليو الماضي أن القاعدة العسكرية الروسية "201" ستقدم المساعدة إلى جمهورية طاجيكستان في حال تعرض أمنها إلى أي تهديد على خلفية الأوضاع في أفغانستان.

يُشار إلى أن أنظمة "كورنيت" مخصصة لتدمير مركبات العدو المدرعة والأهداف الجوية، بما في ذلك المروحيات والطائرات بدون طيار. ويتم توجيه الصاروخ إلى الهدف بواسطة شعاع ليزر، ويبلغ أقصى مدى للصاروخ 5.5 كيلومتر والحد الأدنى 100 متر. وتعتبر القاعدة العسكرية الروسية "201" أكبر قاعدة عسكرية روسية خارج البلاد وتتمركز الوحدات التابعة لها في دوشنبيه ومدينة بختار بطاجيكستان.