أحداث أفغانستان لا تدع لوزير خارجية ألمانيا وقتا للانشغال بمستقبله السياسي بعد الانتخابات

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صرح وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، بأن أحداث أفغانستان حاليا لا تدع له وقتا للانشغال بمستقبله السياسي بعد الانتخابات البرلمانية في البلاد والمقررة الشهر المقبل.

وقال ماس، اليوم الثلاثاء، لقناة "بيلد" إنه في ظل عملية الإجلاء الجارية في أفغانستان، فإنه لا يضيع "لحظة أو فكرة" للتفكير في مستقبله السياسي حاليا.

وأضاف: "دعنا نقول إنني ساتوصل لاستنتاجات مما يحدث حاليا ومن كيفية التعامل معه- ومن كيفية تعاملي أنا شخصيا معه".

وتعتزم وزيرة الدفاع الألمانية أنيجرت كرامب-كارنباور التفكير بعد إنهاء عملية الإجلاء من أفغانستان بشأن التوصل لاستنتاجات شخصية من الأخطاء التي حدثا قبل تولي طالبان السلطة.

وأقرت كرامب-كارنباور وماس، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بأنهم توصلوا لتقديرات خاطئة بشأن الوضع في أفغانستان.