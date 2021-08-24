والاس: طالبان قد تغلق مطار كابول بالقوة إذا حاولت أمريكا تمديد موعد إجلاء رعاياها

صرح وزير الدفاع البريطاني بن والاس، اليوم الثلاثاء، بأن طالبان يمكن أن تستخدم القوة المسلحة لإغلاق مطار كابول إذا ما حاولت الولايات المتحدة وحلفاؤها تمديد الموعد النهائي في 31 أغسطس الجاري لإجلاء رعاياهم من أفغانستان.

وأكد والاس قبل ساعات من بدء القمة الافتراضية لزعماء مجموعة السبع برئاسة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وفقا لما أوردته صحيفة الجارديان البريطانية عبر موقعها الإلكتروني، أن بريطانيا ما زالت ترغب في تمديد الموعد النهائي للسماح بمزيد من الوقت للمواطنين البريطانيين والأفغان الذين عملوا مع الجيش خلال 20 عامًا هناك ليتم نقلها جوا.

وأضاف وزير الدفاع البريطاني أن القوتين اللتين تتمتعان بأكبر تصويت في الغرفة ستكونان الولايات المتحدة وطالبان -التي لن تحضر القمة- موضحا أن طالبان قالت بالفعل إن التمديد سيؤدي إلى "عواقب" وأنهم قد "يجعلون الحياة صعبة للغاية" بالنسبة للغرب.

وأشار إلى أن هذه العواقب ستتراوح بلا شك بين منع الناس من الوصول إلى المطار وصولا إلى النشاط العسكري الذي قد يغلق المطار، لذلك يعد الأمر صعبا جدا على الجميع، متابعا: "ولهذا السبب نركز على إخراج أكبر عدد ممكن من الأشخاص كل ساعة".