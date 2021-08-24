محكمة أمريكية تقضي بسجن زعيم جماعة «براود بويز» اليمينية 155 يوما

حكمت محكمة في واشنطن يوم الاثنين على زعيم جماعة "براود بويز" اليمينية المتطرفة هنري "إنريكي" تاريو بالسجن لمدة 155 يوما.

وذكرت وزارة العدل الأمريكية في بيان لها أن تاريو أقر بذنبه في تهمة واحدة تتعلق بتدمير ممتلكات وتهمة أخرى بمحاولة حيازة خزائن ذخيرة كبيرة القدرة .

وقالت وزارة العدل "إن باقى العقوبة (85 يوما أخرى) سيجري وقفها لمدة ثلاث سنوات تحت الاختبار"، وأضافت انه يتعين على الرجل /37 عاما/ أيضا دفع غرامة قيمتها ألف دولار و347 دولارا كتعويض لكنيسة تضررت ممتلكاتها .

وفي كانون أول/ديسمبر، وعلى هامش الاحتجاجات ضد هزيمة الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية في واشنطن آنذاك، شارك تاريو في حرق علم حركة "بلاك لايفز ماتر / حياة السود مهمة" الذي سرقه أعضاء من جماعته من كنيسة تاريخية للسود في العاصمة الأمريكية.

واعترف رئيس "براود بويز"، الذي يعيش في فلوريدا، صراحة بهذا العمل على وسائل التواصل الاجتماعي وفي تعليقات لوسائل الإعلام.

وقد اعتقل قبل يومين من هجوم حشد عنيف من مؤيدي ترامب على مبنى الكابيتول في واشنطن في 6 كانون ثان/يناير.وكان بحوزته خزائن ذخيرة كبيرة القدرة عندما ألقت الشرطة القبض عليه.