مسؤول: الهند تعتزم استئناف صادرات اللقاحات المضادة لكورونا في 2022

ذكر رئيس لجنة خبراء حكومية هندية، أن الهند من المحتمل أن تستأنف تصدير اللقاحات المضادة لكوفيد-19 العام المقبل بمجرد تطعيم سكانها البالغين.

وقال إن كيه أرورا، رئيس المجموعة الاستشارية التقنية الوطنية للتطعيمات في الهند في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج اليوم الثلاثاء: "بالكاد نحو 60 دولة لديها أي إمداد من اللقاح ومن المفترض أن تتمكن الهند من تقديم حصة جوهرية في 2022".

وأضاف: "حالما ننتهي من تطعيم سكاننا البالغين سوف يكون لدينا لقاحات كافية لتقاسمها مع بقية العالم".

وقال أرورا، إن الهند سوف يكون لديها ستة لقاحات مطورة محليا بحلول نهاية 2021.

ويشار إلى أن الهند لديها ثاني أكبر تفش لكورونا بتسجيل 5ر32 مليون إصابة.

وكانت الهند صاحبة أكبر صناعة لإنتاج اللقاحات في العالم، تصدر جرعات للدول الأفقر في وقت سابق من العام الجاري ضمن دبلوماسية اللقاحات الخاصة برئيس الوزراء ناريندرا مودي التي تم الترويج لها كثيرا. وكان هناك توقع أيضا أن البلاد سوف تكون موردا رئيسيا لمبادرة كوفاكس المدعومة من منظمة الصحة العالمية الرامية إلى تقاسم عالمي عادل لتلك اللقاحات.

لكن الموجة الثانية المدمرة من الإصابات والتأجيلات في الإمداد المحلي دفعت الحكومة إلى إيلاء أولوية لمواطنيها ووقف الشحنات إلى الخارج في أبريل.