الاتحاد الأوروبي: الوضع في أفغانستان يهدد بالقضاء على الإنجازات السابقة

قال وزير خارجية سلوفينيا، ممثل الاتحاد الأوروبي بمجلس حقوق الإنسان، إن الوضع في أفغانستان يهدد بالقضاء على الإنجازات التي حُققت سابقا، خاصة تهديد الأقليات والنساء والأطفال، داعيا إلى حماية أرواح وكرامة وملكيات المدنيين، واستعادة النظام الأمني هناك.

وأضاف خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان حول الوضع في أفغانستان، اليوم الثلاثاء: "يقلقنا الوضع هناك، والتقارير حول الانتهاكات الكثيرة لحقوق الإنسان ووضع المرأة"، مؤكدا أنه لا بد أن تتمتع المرأة بحقوق الإنسان والعيش بكرامة وأن يكون لها صوت مسموع.

وناشد المسؤولين في أفغنساتن بحماية المرأة و والمحاسبة على كل انتهاكات حقوق الإنسان.