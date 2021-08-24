باكستان: 4075 حالة إصابة جديدة بكورونا

أعلنت باكستان اليوم الثلاثاء تسجيل 4075 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، بعد أن تم إجراء 59 ألفا و943 اختبار كورونا في مختلف أنحاء البلاد.

وذكرت شبكة "جيو نيوز" الاخبارية أنه قد تم أيضا تسجيل 91 حالة وفاة جديدة مرتبطة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية بمختلف أنحاء البلاد، مما يرفع حصيلة الوفيات إلى 25 ألفا و94 حالة.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الاصابة في البلاد إلى مليون و131 ألفا و659، من بينهم 91 ألفا و46 حالة نشطة، ومليون و15 ألفا و519 حالة تعاف، بالاضافة إلى 25 ألفا و94 حالة وفاة، طبقا للمركز الوطني للقيادة والعمليات.