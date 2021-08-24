أوكرانيا تحتفل بالذكرى الـ30 للاستقلال بعروض عسكرية كبيرة

احتفلت أوكرانيا بالذكرى الثلاثين على استقلالها عن الاتحاد السوفيتي بعروض عسكرية.

وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي، في خطابه بميدان الاستقلال في كييف اليوم الثلاثاء: "نحن دولة يافعة لديها تاريخ يرجع لألف عام".

وبعد ذلك، سار نحو خمسة آلاف جندي أمام قادة البلاد والضيوف الدوليين، وظهر في العرض دبابات ومدفعية وأحدث تكنولوجيا صاروخية بين أشياء أخرى، كما ظهرت طائرات مسيرة مقاتلة.

وقبل العرض الذي أقيم في كييف، تم الوقوف دقيقة حداد على أرواح الجنود الذين قُتلوا في الحرب في شرق أوكرانيا.

وبحسب الأرقام الرسمية، لقي نحو 50 فردا حتفهم بين القوات الحكومية منذ بداية العام الجاري وحده.

ويقاتل الانفصاليون المدعومون من روسيا في منطقة دونباس منذ 2014. وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، قُتل أكثر من 13 ألف شخص بينهم مدنيون من حينها. وهناك خطة سلام ولكنها معلقة.



