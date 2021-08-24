سليمان: تكاتف الجميع وتواجد جلال وعثمان ساهم في خروجنا إلى بر الأمان

قال عماد سليمان عضو اللجنة الفنية والمشرف العام على الكرة بالنادي الإسماعيلي، إن الفريق مر بموسم عصيب للغاية، حيث لم يحقق الا فوز وحيد خلال الدور الاول بالكامل.

وأضاف العُمدة في تصريحات إعلامية: “قررنا استقدام ايهاب جلال مع مطلع الدور الثاني، لقد بذل مجهودات كبيرة رفقة جهازه المعاون لإنقاذ الفريق هذا الموسم”.

وتابع: “أيضًا أحمد عثمان نائب الاسماعيلية كان حلقة الوصل بيننا و بين الإدارة، و كان لديه إصرار كبير على جلب ايهاب جلال قبل انتهاء الميركاتو الشتوي الماضي”.

وكان الاسماعيلي قد فشل في تحقيق الفوز و اكتفى بالتعادل السلبي أمام طلائع الجيش منذ قليل، ليرفع رصيده النقطة الثامنة و الثلاثون في المركز التاسع.