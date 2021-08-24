 سليمان: تكاتف الجميع وتواجد جلال وعثمان ساهم في خروجنا إلى بر الأمان - بوابة الشروق
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 12:50 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من سيحسم بطولة الدوري الممتاز هذا المواسم؟
النتـائـج تصويت

سليمان: تكاتف الجميع وتواجد جلال وعثمان ساهم في خروجنا إلى بر الأمان

زيـاد الميـرغني
نشر في: الثلاثاء 24 أغسطس 2021 - 12:25 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 24 أغسطس 2021 - 12:25 ص

قال عماد سليمان عضو اللجنة الفنية والمشرف العام على الكرة بالنادي الإسماعيلي، إن الفريق مر بموسم عصيب للغاية، حيث لم يحقق الا فوز وحيد خلال الدور الاول بالكامل.

وأضاف العُمدة في تصريحات إعلامية: “قررنا استقدام ايهاب جلال مع مطلع الدور الثاني، لقد بذل مجهودات كبيرة رفقة جهازه المعاون لإنقاذ الفريق هذا الموسم”.

وتابع: “أيضًا أحمد عثمان نائب الاسماعيلية كان حلقة الوصل بيننا و بين الإدارة، و كان لديه إصرار كبير على جلب ايهاب جلال قبل انتهاء الميركاتو الشتوي الماضي”.

وكان الاسماعيلي قد فشل في تحقيق الفوز و اكتفى بالتعادل السلبي أمام طلائع الجيش منذ قليل، ليرفع رصيده النقطة الثامنة و الثلاثون في المركز التاسع.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك