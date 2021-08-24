قال رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي، آدم شيف، إن مطار كابول يمكن أن يكون "هدفًا جذابًا للغاية" للإرهابيين.

جاء ذلك في تصريح لـ"شيف"، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء أشار فيه إلى أن التهديد الذي يتعرض له مطار كابول أصبح مصدر قلق له "منذ عدة أيام حتى الآن"، بحسب ما أفادت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وقال شيف: "مطار كابول أصبح مصدر قلق بالنسبة لي، ومن شأنه أن يصبح هدفًا جذابًا للغاية لداعش أو لعناصر من القاعدة"، في إشارة إلى فرع من "داعش" نشط في آسيا الوسطى وجنوب آسيا.

وتأتي تعليقات "شيف" في الوقت الذي تسعى فيه إدارة بايدن إلى إجلاء الأمريكيين والأفغان من أفغانستان بحلول 31 أغسطس. وأفاد مسؤولون أمريكيون أنه تم إجلاء 21600 شخص من أفغانستان بين أوائل يوم الاثنين وفجر اليوم الثلاثاء، وبذلك يصل العدد الإجمالي الذين تم إجلاؤهم إلى حوالي 58700.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور مشهدا فوضويا في مطار كابول بينما يسعى الأفغان للفرار من البلاد. وبحسب ما ورد أُجبر الجيش على إيجاد طرق بديلة لمطارات كابول وسط تهديدات من "داعش".