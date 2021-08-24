رويترز: طالبان تعين وزيرا جديدا للمالية ورئيسا للاستخبارات

أفادت وكالة رويترز، بأن حركة طالبان عينت وزيرا جديدا للمالية ورئيسا للاستخبارات وقائما بأعمال وزير الداخلية.

يأتي ذلك، أفادت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية، بأن الجيش الأمريكي نصح الرئيس جو بايدن بأن عليه أن يتوصل لقرار اليوم الثلاثاء بشأن ما إذا كان سيمدد مدة عمليات الإجلاء في أفغانستان إلى ما بعد الـ31 من أغسطس.

ويقول المستشارون العسكريون للبيت الأبيض إن القرار لابد أن يصدر بنهاية اليوم حتى تتسنى لهم فرصة الاستعداد لسحب 5800 جندي أمريكي على الأرض بمعداتهم وأسلحتهم.

وفي حال وافق بايدن، يتوقع الجيش "أياما قليلة إضافية" لمحاولات إخلاء أكبر قدر ممكن من الناس قبل البدء بسحب القوات.

وقالت الشبكة إنها علمت أنه حتى مساء أمس الاثنين، لم يقرر بايدن ما إن كان سيمدد فترة الإجلاء أم لا، في حين ينصح العديد من مستشاري الرئيس بعدم تمديد هذه الفترة نظرا للظروف الأمنية على الأرض بعد مراقبة سير الأمور والمخاطر الإرهابية خلال الأيام القليلة الماضية.