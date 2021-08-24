لاجئون أفغان يتظاهرون في إندونيسيا للمطالبة بإعادة التوطين

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قام مئات اللاجئين من أفغانستان بمسيرة في العاصمة الإندونيسية، اليوم الثلاثاء، للمطالبة بإعادة التوطين في بلد ثالث.

وتجمع المتظاهرون وأغلبهم أفغان من طائفة الهزارة المضطهدة، خارج المبنى الذي يضم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في وسط جاكرتا.

وكُتب على إحدى اللافتات التي رفعها متظاهر: "أعيدوا توطين اللاجئين الأفغان من إندونيسيا".

وكُتب على أخرى: "أيها العالم اسمع صوتنا".

وفضت الشرطة فيما بعد المسيرة قائلة إنها تنتهك حظرا على التجمعات لكبح تفشي مرض كوفيد-19.

وكانت إندونيسيا منذ سنوات نقطة انطلاق للاجئين من دول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى الساعين إلى حياة جديدة في أستراليا وأماكن أخرى.

وعاش الكثير من اللاجئين الأفغان في إندونيسيا لسنوات بانتظار إعادة التوطين. وانتحر العديد منهم بعد سنوات من النسيان.

يذكر أن إندونيسيا ليست طرفا في معاهدة الأمم المتحدة لعام 1951 بشأن وضع اللاجئين أو بروتوكولها لعام 1967. وتمنع إندونيسيا اللاجئين من العمل أو ارتياد المدارس الرسمية.

وجاءت التظاهرة وسط مخاوف في بعض الدول بشأن تدفق محتمل للاجئين من أفغانستان بعدما استولت طالبان على كابول وسط الانسحاب الجاري للقوات الأمريكية.