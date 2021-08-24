جامعة ألمانية: الاشتباه في هجوم بمادة سمية عقب ظهور أعراض على 7 أفراد

عقب ظهور أعراض تسمم على سبعة أفراد، على الأقل، في جامعة دارمشتات التقنية الألمانية، تحدثت الجامعة عن الاشتباه في هجوم سُمي.

وقالت رئيسة الجامعة، تانيا برول، يوم الثلاثاء: "لقد صدمنا من الجريمة الواضحة التي حدثت في جامعتنا"، مضيفة أنه وفقا لتحقيقات أولية أجرتها الشرطة، يشتبه في أن المصابين كانوا ضحايا لهجوم.

وقالت: "سأتواصل معهم شخصيا في أقرب وقت ممكن، بمجرد أن تسمح حالتهم بذلك".

وبحسب بيانات الشرطة، تم نقل عدد من الأشخاص ظهرت عليهم أعراض التسمم مثل الشعور بالتوعك وتغير لون الجلد إلى مستشفيات أمس الاثنين. ومن المنتظر أن يُظهر التحليل المختبري نوعية المادة التي تسببت في هذه الأعراض، كما يُجرى فحص الأطعمة والمشروبات الأخرى التي كانت في الحرم الجامعي "ليشتفيزه".

وتفترض الشرطة أنه تم نقل العديد من عبوات الحليب وحاويات المياه إلى مبنى "L201" بالحرم الجامعي مع المادة المشتبه بها بين الجمعة والاثنين الماضيين.