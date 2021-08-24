نصحت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل تحالفها المسيحي بعدم الانشغال بالتدني التاريخي لنسب تأييد التحالف في استطلاعات الرأي على حساب المعركة الانتخابية للوصول إلى دار المستشارية.



وفي أعقاب مشاركتها في قمة افتراضية لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بخصوص أفغانستان، قالت ميركل اليوم الثلاثاء: "نحن نقاتل" وتابعت أن الحزب يقاتل.



جاء ذلك في رد من ميركل على سؤال من مراسل عن نتيجة استطلاع معهد "فورسا" التي نُشِرَتْ اليوم وأظهرت تقدم الحزب الاشتراكي الديمقراطي على تحالف ميركل المسيحي لأول مرة منذ نحو 15 عاما.



وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجراه "فورسا" بتكليف من محطة "آر تي إل" التليفزيونية، حصول الاشتراكيين على 23%، متفوقين على التحالف المسيحي، الذي حصل على 22%.



وقالت ميركل:" سنعمل كل يوم من أجل أن نحقق نتيجة جيدة في الانتخابات لا من أجل أن ننظر كل يوم على الاستطلاعات، فالعبرة في النهاية بأصوات المواطنين في صندوق الانتخابات".



ورأت ميركل أن التحالف افتتح المرحلة الساخنة من المعركة الانتخابية يوم السبت الماضي على نحو جيد، وأكدت أن المشاكل الراهنة مثل جائحة كورونا و"القضية المريرة جدا جدا الآن في أفغانستان، سيتم معالجتها وصياغتها من قبل الحكومة الألمانية على النحو الذي يجعلها جيدة بأكبر قدر ممكن للناس في بلادنا".