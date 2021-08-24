 طالبان تعين محافظا للبنك المركزي الأفغاني ووزيرا للتعليم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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طالبان تعين محافظا للبنك المركزي الأفغاني ووزيرا للتعليم

أرشيفية
أرشيفية
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 24 أغسطس 2021 - 12:08 م | آخر تحديث: الثلاثاء 24 أغسطس 2021 - 12:08 م

ذكرت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية، أنه بعد مرور عشرة أيام على استيلاء طالبان على العاصمة الأفغانية كابول، لم يتم ملء الفراغ السياسي بعد غير أنه تم تعيين عدد من أعضاء طالبان في مناصب مختلفة.

وأشارت الوكالة عبر موقعها الإلكتروني إلى أنه في أحدث خطوة، عينت طالبان الملا عبد القهار المعروف باسم الحاج محمد إدريس محافظا بالإنابة للبنك المركزي الأفغاني كما عينت حمات أخوندزاده وزيرا للتعليم بالإنابة.

وكان عبد القهار قد عقد لقاء مع موظفي البنك المركزي الأفغاني وطمأنهم بالعودة للعمل تدريجيا.

تأتي هذه الخطوة في وقت لا تزال فيه البنوك مغلقة في أفغانستان حيث يعاني الشعب من مشاكلات كبيرة بسبب تطورات الأوضاع عقب سيطرة طالبان على البلاد.

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