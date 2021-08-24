مئات الأفغان يحتشدون في إندونيسيا للتنديد بسيطرة طالبان على بلادهم

احتشد مئات اللاجئين الأفغان الذين يقيمون في إندونيسيا اليوم الثلاثاء، أمام مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين في العاصمة جاكرتا، للتنديد بسيطرة حركة طالبان على أفغانستان.

وذكرت شبكة "ايه بي سي نيوز" الأمريكية أن المتظاهرين أعربوا عن قلقهم حيال أمن عائلاتهم في أفغانستان، وحملوا لافتات كتب عليها عبارات مثل "أفغانستان ليست آمنة".

وأشارت الشبكة الإخبارية، إلى تفريق المتظاهرين بعد بضع ساعات، حيث هددت الشرطة باعتقالهم لخرقهم حالة الطوارئ الصحية في جاكرتا التي تضررت بشدة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويشكل الأفغان أكثر من نصف عدد اللاجئين في إندونيسيا البالغ عددهم 13400 شخص، وفقا للبيانات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة الصادرة في أبريل الماضي.