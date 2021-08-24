رئيس بعثة الأزهر بأفغانستان: لم نتمكن من دخول مطار كابول في المرة الأولى بسبب إطلاق النار

قال الدكتور شوقي أبو زيد، رئيس البعثة الأزهرية في أفغانستان، إن القنصلية المصرية بكابول تواصلت معه عندما ظهرت الأحداث المتوالية والطارئة والمتسارعة بالبلاد، لافتًا إلى أن أعضاء البعثة بالكامل توجهوا إلى السفارة بعد هذا التواصل.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء الثلاثاء، أنهم توجهوا بعد ذلك إلى مطار كابول لكنهم لم يتمكنوا من الدخول إليه؛ بسبب وجود حالة من الهرج والمرج والانفلات وعدم استقرار في الأوضاع وإطلاق النار الكثيف، بالرغم من أن الطائرة العسكرية المصرية كانت على أهبة الاستعداد للهبوط في المطار.



وأشار إلى أن التعليمات صدرت بعودتهم مرة أخرى إلى السفارة ثم مكثوا 10 أيام متواصلة كانت السفارة تتواصل فيها مع الجهات السيادية في مصر، متوجهًا بالشكر الموصول إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي وجهاز المخابرات العامة وشيخ الأزهر الشريف وقيادات مجمع البحوث الإسلامية ووزارة الخارجية على جهودهم.



وذكر أن بعض الأسر المصرية كانت موجودة بمقر السفارة أثناء تلك الفترة وسافرت معهم على متن الطائرة العسكرية العائدة إلى مصر، مؤكدًا أن عملية الإجلاء دليل على أصالة مصر وقادتها المخلصين الذين يلبون نداء الوطن في أي مكان وتحت أي ظرف.



ولفت إلى أن القيادات كانت تتواصل مع القنصلية بشكل مستمر، فضلًا عن أن المسؤولين في وزارة الخارجية كانوا يطمئنون ويطلعون على مستجدات الأمور وهو ما بعث بجو من الأمن والأمان والاطمئنان، موضحًا أن رحلة العودة بدأت من خلال تعليمات القنصل بالسفر، فجر الاثنين الماضي.



وأوضح أن القافلة انطلقت إلى مطار كابول وتمكنت من دخول المطار رغم أن التحرك كان محفوفًا بالمخاطر، مضيفًا أن الطائرة أقلعت إلى مطار إسلام أباد في باكستان ثم أبو طبي ثم وصلت إلى القاهرة.



واستقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم 24 الجاري، أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية في كابول، وذلك في أعقاب عملية إجلاء الرعايا المصريين من أفغانستان والذين عادوا مساء أمس إلى أرض الوطن على متن طائرة قامت القوات المسلحة بتسييرها، وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإجلاء المواطنين المصريين سالمين إلى أرض الوطن، وهو ما تم بنجاح بحمد الله.



هذا، وتجدر الإشارة إلى أنه في ضوء التطورات الأخيرة في أفغانستان، وبتوجيهات القيادة السياسية، فقد عملت وزارة الخارجية، ومن خلال سفارتها في كابول، وكافة أجهزة الدولة المعنية على مدار الساعة من أجل المتابعة الوثيقة واتخاذ كل الإجراءات لضمان سلامة جميع المواطنين المصريين والاطمئنان عليهم وتنسيق عودتهم.