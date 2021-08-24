اجتماع للجنة اتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على الناقل الجوي العربي غدا

تعقد لجنة اتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على نشاطات ومعدات الناقل الجوي العربي المعدلة اجتماعها الحادي عشر غدا حضوريا بمقر جامعة الدول العربية لبحث ومناقشة التعديلات المحدثة والإضافية على الاتفاقية.

وذكر بيان صادر عن الجامعة العربية اليوم أن اللجنة ستناقش الملاحظات والمقترحات التي ترد من الدول العربية حول المسودة السابعة لتلك الاتفاقية والتي توصل إليها المجتمعون.

والاتفاقية والتي كانت تسمى سابقا اتفاقية تونس، سبق أن وافق عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية بموجب قراره رقم 791 منذ عام 1997 وقد بلغ عدد الدول المصدقة والمنضمة إليها في ذلك الوقت 15 دولة عربية.

وتم مؤخرا إدخال تعديلات على الاتفاقية التي وافق عليها مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته الـ(150) بتاريخ 11 سبتمبر 2018.

وتهدف الاتفاقية إلى إعفاء شركات الطيران العربية من الرسوم والضرائب على نشاطاتها ومعداتها، على أساس مبدأ المعاملة بالمثل وهو المبدأ الذي تؤكد عليه معاهدة شيكاغو لعام 1944.

وتتمثل أحكام اتفاقية تونس في شقين، الأول يتعلق بأمور التشغيل الفني وهي مطبقة بالفعل والجهة المعنية بمتابعة تنفيذ هذا الشق هو مجلس وزراء النقل العرب، أما الشق الثاني فيتعلق بالنواحي المالية والضرائبية والجمركية وهو من اختصاص الجهات المالية المعنية، وهذا الشق هو محل النقاش حاليا، حيث ما تزال تفرض بعض الدول العربية رسوما وضرائبا في هذا الخصوص، الأمر الذي لا يحقق التوازن المطلوب، والجهة المعنية بمتابعة تنفيذ هذا الشق هو المجلس الاقتصادي والاجتماعي.