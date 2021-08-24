القائم بأعمال الرئيس الأفغاني يتهم حركة طالبان بانتهاك حقوق الانسان

اتهم القائم بأعمال الرئيس الأفغاني أمر الله صالح، حركة طالبان بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في وادي "أنداراب" بإقليم باجلان شمال أفغانستان.

وقال القائم بأعمال الرئيس الأفغاني في تغريدة له بموقع التدوين المصغر تويتر، إن الوضع الإنساني رهيب في وادي أنداراب، وإن حركة طالبان تنتهك حقوق الإنسان في المنطقة.

وأوضح أن "أعضاء حركة طالبان لا يسمحون بإدخال المواد الغذائية والوقود إلى وادي أنداراب، والوضع الإنساني هناك رهيب، حيث فر آلاف النساء والأطفال إلى الجبال، بعد قيام طالبان خلال اليومين الماضيين باختطاف أطفال ومسنين لاستخدامهم كدروع بشرية أثناء قيام أعضائها بالتنقل من منزل لمنزل لتفتيش هذه المنازل".

وكان القائم بأعمال الرئيس الأفغاني قد حذر حركة طالبان في وقت سابق من دخول منطقة بانجشير، مشيرا إلى أن طالبان حشدت قوات بالقرب من مدخل بانجشير، ولكن قوات المقاومة أغلقت طريق سالانج.

يشار إلى أن وكالات إنسانية أممية كانت قد حذرت من عواقب عدم تمكينها من نقل إمدادات الإغاثة الإنسانية إلى أفغانستان، وأكدت ضرورة إقامة جسر جوي إنساني فورا للسماح بنقل الإمدادات الطبية والمساعدات الأخرى إلى أفغانستان.