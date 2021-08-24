الرئيس الكولومبي يصل كوريا الجنوبية في زيارة رسمية

وصل إلى الرئيس الكولومبي إيفان دوكي، إلى سول اليوم الثلاثاء، في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام، بناء على دعوة وجهها له الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن، بمناسبة الذكرى العاشرة على إقامة علاقات مشاركة استراتيجية بين البلدين، ومرور 70 عاما على مشاركة القوات الكولومبية في الحرب الأهلية الكورية.

وذكرت شبكة "كيه بي إس وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية، أن الرئيسين سيعقدان محادثات غدا الأربعاء، لبحث القضايا المتعلقة بسبل تنمية العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

ومن المتوقع أن يتبادل الرئيسان الآراء حول سبل تحقيق التعافي الاقتصادي للبلدين خلال فترة ما بعد جائحة كورونا، من خلال التنسيق السياسي بين الصفقة الجديدة الكورية والتعهدات الكولومبية للمستقبل، وإقامة مشاركة شاملة في مجالات التحول الرقمي، والبنية التحتية الصديقة للبيئة، والصناعات الحيوية، والزراعة.

وقالت المتحدثة باسم مكتب الرئاسة الكورية باك كيونج مي، إن زيارة الرئيس الكولومبي لكوريا الجنوبية ستسهم في بناء قاعدة صلبة لتوسيع آفاق التعاون المستقبلي والاستراتيجي بين كوريا الجنوبية وكولومبيا.