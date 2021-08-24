قيرغيزستان تسجل 199 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

سجلت قيرغيزستان، اليوم الثلاثاء، 199 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، معظمها في العاصمة بيشكيك، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 174 ألفا و347 حالة إصابة.

وذكر المركز المعني برصد حالات (كوفيد-19) -وفقا لوكالة أنباء (آكي بيرس) الرسمية في قيرغيزستان- أن إجمالي عدد المتعافين من الجائحة في البلاد ارتفع إلى أكثر من 166 ألف متعافٍ، فيما تم تسجيل 5 حالات وفاة جديدة من جراء المرض في آخر 24 ساعة، ليرتفع اجمالي الوفيات إلى 2494 حالة وفاة.

وعلى صعيد اللقاحات المضادة للجائحة في قيرغيزستان، فقد أكد المركز أن 641 ألفا و102 شخص في البلاد تلقوا حتى الآن الجرعة الأولى من هذه اللقاحات، منهم 369 ألفا و633 حصلوا على الجرعة الثانية.