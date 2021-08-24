توقعات بارتفاع الطلب على النفط بدعم من نجاح الصين في احتواء أحدث موجة لكورونا

أظهرت حركة المرور في شوارع المدن الصينية، التي عادة ما تكون مزدحمة، مؤشرات على العودة إلى طبيعتها اليوم الثلاثاء، بعدما تمكنت البلاد من احتواء أحدث موجة تفش لفيروس كورونا، ما عزز توقعات الطلب على الطاقة.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء فإن البيانات الآنية لمحرك البحث "بايدو" تظهر أن حركة المرور في العاصمة بكين أعلى بـ11.8% صباح اليوم مقارنة بالأسبوع الماضي.

وفي المركز التجاري شنغهاي، كانت حركة المرور أعلى بنسبة 2.8%.

ونقلت بلومبرج عن فينجلي شي، المحلل بمؤسسة "آي إتش إس ماركيت" للأبحاث الاقتصادية، القول: "تم بالفعل السيطرة على أحدث تفش للسلالة المتحورة دلتا".

وأضاف أنه نظرا لتوقع تأخير رفع كل الإجراءات التي تم فرضها على مستوى البلاد لاحتواء التفشي، فإن الطلب على النفط، بما في ذلك وقود الطائرات، لم يتعاف بشكل كامل بعد.

ونجحت الصين مؤخرا في احتواء تفش واسع لكورونا شمل نحو 50 مدينة في 17 إقليما، بفضل الاختبارات الشاملة وسياسات الحجر الصحي الصارمة.