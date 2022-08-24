يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء، طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على معظم الأنحاء.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار ارتفاع الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح من درجتين إلى أربع درجات مئوية، ليكون الإحساس بالطقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار رطب على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب ليلًا على السواحل الشمالية حار رطب على باقي الأنحاء.

أما عن أبرز الظواهر الجوية غدًا، توقع الخبراء نشاطًا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة

على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة، مع فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 37 26

الإسكندرية 33 25

وادي النطرون 37 25

طنطا 36 25

شبين الكوم 37 25

دمنهور 35 24

بلطيم 33 24

مطروح 31 23

السلوم 31 23

سيوة 38 24

بورسعيد 33 25

دمياط 32 25

الزقازيق 37 25

المنصورة 37 26

الإسماعيلية 38 24

السويس 38 24

العريش 34 24

رفح 34 23

رأس سدر 39 27

نخل 36 20

نويبع 37 27

طابا 36 26

كاترين 34 19

الطور 38 26

شرم الشيخ 41 30

الغردقة 40 29

مرسى علم 40 29

الفيوم 39 26

بني سويف 39 26

المنيا 40 25

أسيوط 42 28

سوهاج 41 27

قنا 42 27

الأقصر 42 27

أسوان 43 29

إدفو 43 29

أبوسمبل 42 29

الوادي الجديد 43 25

شلاتين 40 28

أبو رماد 39 28

حلايب 36 27

رأس حدربة 35 27