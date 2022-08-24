 الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء المكلف يبحثان تطورات تشكيل الحكومة الجديدة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء المكلف يبحثان تطورات تشكيل الحكومة الجديدة

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 24 أغسطس 2022 - 11:01 ص | آخر تحديث: الأربعاء 24 أغسطس 2022 - 11:05 ص

بحث الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي، تطورات ملف تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك خلال اللقاء الذي جمعهما اليوم بقصر الرئاسة ببعبدا.

وتناول اللقاء بحث مختلف المعطيات المرتبطة بعملية التشكيل، فيما انتهى اللقاء على أن يستكمل التشاور في وقت لاحق.

يعد لقاء اليوم هو الرابع بين عون وميقاتي منذ تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة في شهر يونيو الماضي، إلا أن الخلافات حول بعض الأسماء المرشحة لحقائب وزارية حالت دون إعلان تشكيل الحكومة حتى الآن، وهو ما ينذر باستمرار تعطيل الحكومة حتى نهاية عهد الرئيس عون الذي تنتهي ولايته في 31 أكتوبر القادم.


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