أمريكا ترفض كل الشروط الإيرانية الإضافية في الإتفاق النووي

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رفضت واشنطن كل الشروط الإضافية التي ناشدت بها طهران في ردّها على المقترح الأوروبي.

ووفقا لقناة العربية الإخبارية، فإن الولايات المتحدة شددت على ألا يتجاوز تخصيب إيران لليورانيوم أكثر من 4%.

وتابعت أنها طلبت رفع أي قيود إيرانية على المفتشين الدوليين.

جاء ذلك بعدما أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، تسلّمها الرد الأمريكي على ملاحظاتها بشأن الاتفاق النووي التي قدّمتها رداً على المقترح الأوروبي.

وقال المتحدث باسم الوزارة ناصر كنعاني في بيان الأربعاء، إن طهران تلقت هذا المساء عبر المنسق الأوروبي، رد الحكومة الأمريكية على ردها بشأن الاتفاق.

كما أشار إلى أن بلاده تدرس الرد الأمريكي لتبلغ المنسق الأوروبي بالنتيجة بعد إنهاء مراجعتها.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قدّم مطلع هذا الشهر (أغسطس 2022) ما سمّاه النصّ "النهائي" للاتفاق الجديد المرتقب إلى طهران، التي ردت بدورها عليه مع الملاحظات.

وأوضح الاتحاد أن طهران طلبت بعض التعديلات على الاقتراح، الذي لم يتم الكشف عنه، والذي جاء بعد محادثات متقطعة وغير مباشرة مع واشنطن على مدار 16 شهرا.