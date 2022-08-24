الأمم المتحدة: تجدد القتال في جنوب السودان يفضي إلى نزوح 15 ألف شخص



تحذر بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان من أزمة إنسانية جديدة في البلاد، حيث ذكرت أن 15 ألف شخص فروا بسبب تجدد القتال في الأيام القليلة الماضية.



واندلع العنف مجددا بين جماعات مسلحة متنافسة في منتصف أغسطس في ولاية أعالي النيل شمالي البلاد، بحسب بيان.



وأضافت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان أن 200 شخص التمسوا الأمان في مخيم لاجئين أممي في ملكال عاصمة أعالي النيل. وأشارت تقارير عديدة إلى فقدان العديد من الأطفال أو تفرقهم عن أسرهم.



وفاقم محنتهم فيضان الموسم المطير، حيث يعطل نقل المساعدات الإنسانية الحيوية اللازمة لتأمين إعاشة اللاجئين.



وتحكم جنوب السودان، التي يبلغ تعداد سكانها نحو 11 مليون نسمة، حكومة انتقالية هشة بقيادة الرئيس سلفا كير وزعيم المتمردين السابق ريك مشار منذ بداية 2020.



وقالت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان أمس الثلاثاء في بيان إنها "تحث الأطراف المتناحرة على وقف العنف على الفور"، و"تدعو السلطات الوطنية والمحلية إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين ومنع المزيد من تصعيد الاشتباكات".