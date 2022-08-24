توقعات بزيادة روسيا لصادرات الوقود إلى آسيا مع تشديد الاتحاد الأوروبي للقيود

ذكرت شركة "إف جي إي" المتخصصة في استشارات قطاع الطاقة، أنه من المحتمل أن تدفع روسيا بكميات أكبر من منتج نفطي رئيسي إلى آسيا، وربما تمزج بعضه مع النفط الخام، في محاولة لإيجاد أسواق بديلة مع تشديد العقوبات الأوروبية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء عن رئيس القسم العالمي لشؤون سوائل الغاز الطبيعي في شركة الاستشارات، أرمان أشرف، القول إنه من المرجح توجيه المزيد من النافتا روسية الصنع -وهو من المنتجات البترولية ويستخدم في المقام الأول في صناعة البلاستيك- إلى مراكز مثل سنغافورة ومدينة الفجيرة الإماراتية اعتبارا من فبراير عندما تدخل عقوبات الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ.

وقال في مقابلة إنه من المحتمل أن تشيع إعادة التصدير من هذه المناطق، حيث يخجل بعض المشترين من الاستيراد المباشر من روسيا.

وتسبب غزو روسيا لأوكرانيا في اضطرابات في أسواق الطاقة هذا العام، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاضطراب إلى عام 2023. وسوف يبدأ حظر الاتحاد الأوروبي على معظم تدفقات النفط الخام الروسية في ديسمبر، يليه حظر مماثل ضد المنتجات بما في ذلك النافتا بعدها بشهرين تقريبا.

وبينما تتوقع إدارة معلومات الطاقة انخفاض إنتاج الخام الروسي نتيجة القيود، سوف تظل المصافي المحلية بحاجة إلى إيجاد منافذ لبيع النافتا.

وارتفعت صادرات النافتا الروسية إلى آسيا بنسبة 84% في أغسطس إلى نحو 130 ألف برميل يوميا مقارنة بشهر يوليو، وفقا لبيانات أولية من شركة فورتكسا ليمتد.