السجن 3 و7 أعوام لمتهمين بسرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار إسماعيل عطية محمد، اليوم الأربعاء، "ف.ف.ع" بالسجن لمدة 3 أعوام "حضوريًا"، و"ف.م.ص"، و"أ.ع.ال"، بالسجن 7 أعوام "غيابيًا"؛ لاتهامهم بسرقة أغطية بالوعات مرفق الصرف الصحي، وذلك في القضية المقيدة برقم 4280 لسنة 2022 جنايات برج العرب.

وتعود وقائع القضية، إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة برج العرب، حول قيام 3 أشخاص بسرقة وتصريف أغطية الصرف الصحي في نطاق دائرة القسم.

وكشفت التحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، أنه وحال مرور دورية أمنية شاهدت المتهمين يستقلون دراجة بخارية "توروسيكل"، فتوجهت القوة نحوهم لاستبيان أمرهم، فقام الثاني والثالث بالهرب، وتم ضبط الأول والدراجة البخارية.

وأضافت التحقيقات، أنه وبتفتيش المركبة عثر بداخلها على 3 أغطية خاصة بالصرف الصحي، وعتلة حديدية تستخدم في أعمال سرقة أغطية البالوعات بالقوة.

وبتقنين الإجراءات وتتبع خطوات سير المتهمين تم ضبط أحدهم، وباقتياده إلى ديوان قسم الشرطة، ومواجهته أقر بارتكاب الواقعة مع باقي المتهمين.

وأضاف أنهم كونوا تشكيلا تخصص في سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي، فتم تحرير محضرًا إداريًا.

وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالة القضية إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت بحقهم حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين سامح حامد شاكر، وهيثم محمود عبد الرحيم، وسكرتير المحكمة سعد السعران.