مدرب حراس الزمالك: عواد من أهم أسباب تحقيق الدوري والكأس

يرى أيمن طاهر، مدرب حراس مرمى الزمالك، أن محمد عواد حارس مرمى الفريق، من أهم أسباب تحقيق لقبي الدوري والكأس، مشيرًا إلى أنه استجاب بسرعة كبيرة لتحسين النواقص التي عانى منها منذ بداية مشاركته مع الفريق.

الزمالك حقق لقب الدوري المصري الممتاز بشكل رسمي قبل جولتين على نهايته، متفوقًا على الأهلي وبيراميدز.

وقال طاهر في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون تايم سبورتس»: «أهدي تلك البطولة للجماهير وأقول لهم إنهم صنعوا الفارق معنا وأشكر الجهاز الفني بالكامل».

وأضاف: «عواد كان بعيدا وعملنا بشكل كبير خلال الفترة الماضية وحاولنا تحسين النواقص التي لديه وكان يستجيب لذلك بسرعة كبيرة ويتحسن مع كل مباراة وأقول له إنه كان من أهم أسباب تحقيق الزمالك للدوري والكأس».

وتابع: «لدي ثقة كبيرة في الحراس الصغار الذين أكملوا معنا الموسم بسبب رحيل محمد أبو جبل، لدي ثقة كبيرة فيهم و(قلبي ميت) من الممكن أن أشركهم في أي وقت ولكن لكل شيء توقيته المناسب».

وأتم: «سيتم التنسيق مع فيريرا خلال الأيام المقبلة لنرى إمكانية مشاركة أحد الحراس المرمى الصغار في المباريات المقبلة».