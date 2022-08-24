 البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يقرض تونس 150.5 مليون يورو - بوابة الشروق
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البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يقرض تونس 150.5 مليون يورو

د ب أ
نشر في: الأربعاء 24 أغسطس 2022 - 6:13 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 أغسطس 2022 - 6:13 م

وقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قرضا بقيمة 150.5 مليون يورو لتونس لتمويل وارداتها من الحبوب.

وقال البنك، في بيان، إن القرض سيسمح بتمويل الواردات من القمح اللين والصلب والشعير، والتي تمثل نحو 15% من احتياجات تونس السنوية من الاستهلاك.

وبسبب الحرب في أوكرانيا، تتعرض تونس بشكل خاص لاضطرابات في إمدادات الحبوب حيث كانت قد استوردت 60% من احتياجاتها من القمح اللين و66% من احتياجاتها من الشعير من روسيا وأوكرانيا عام 2021.

ويعمل البنك أيضا عبر الدعم المالي المقدر بمليوني يورو في شكل منح، على مساعدة تونس في تنفيذ إصلاحات في قطاع الحبوب، بما في ذلك ديوان الحبوب وفق أجندة الإصلاحات المرتبطة بالشركات المملوكة للدولة.

وتهدف تلك الإصلاحات وفق البنك إلى معالجة النقائص الهيكلية للقطاع والتحرير التدريجي لواردات الحبوب وتعزيز النجاعة والحوكمة في ديوان الحبوب.

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