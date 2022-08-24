 انسحاب فريق سيكوريتي سيستم البوتسواني من الكونفيدرالية الإفريقية - بوابة الشروق
الأربعاء 24 أغسطس 2022 11:25 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد استقالة شركة الكرة بالنادي الأهلي.. هل تؤيد بقاء المدير الفني «سواريش» للموسم الجديد؟

النتـائـج تصويت

انسحاب فريق سيكوريتي سيستم البوتسواني من الكونفيدرالية الإفريقية

د ب أ
نشر في: الأربعاء 24 أغسطس 2022 - 11:09 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 أغسطس 2022 - 11:09 م

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم(كاف)، انسحاب فريق سيكوريتي سيستم البوتسواني، من الأدوار التمهيدية لبطولة كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفدرالية).

وقال كاف عبر موقعه الرسمي اليوم الأربعاء، إن ممثل الفريق البوتسواني  قد انسحب من المشاركة في البطولة، دون الكشف عن أسباب.

وأضاف :" كان من المقرر أن يلتقي سيكوريتي سيستم  مع  ليوبو من جمهورية الكونغو الديمقراطية في الدور التمهيدي الأول لبطولة الكونفدرالية".

وأوضح:" مع انسحاب بطل بتسوانا تأهل فريق ليوبو مباشرة للدور الثاني بالبطولة".

وتابع :" تم تحديد موعد من 9 الي 11 سبتمبر لذهاب دور التمهيدي الأول لبطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية ".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك