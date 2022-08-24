انسحاب فريق سيكوريتي سيستم البوتسواني من الكونفيدرالية الإفريقية

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أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم(كاف)، انسحاب فريق سيكوريتي سيستم البوتسواني، من الأدوار التمهيدية لبطولة كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفدرالية).

وقال كاف عبر موقعه الرسمي اليوم الأربعاء، إن ممثل الفريق البوتسواني قد انسحب من المشاركة في البطولة، دون الكشف عن أسباب.

وأضاف :" كان من المقرر أن يلتقي سيكوريتي سيستم مع ليوبو من جمهورية الكونغو الديمقراطية في الدور التمهيدي الأول لبطولة الكونفدرالية".

وأوضح:" مع انسحاب بطل بتسوانا تأهل فريق ليوبو مباشرة للدور الثاني بالبطولة".

وتابع :" تم تحديد موعد من 9 الي 11 سبتمبر لذهاب دور التمهيدي الأول لبطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية ".