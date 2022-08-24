روسيا وأوكرانيا: هل تعمل موسكو على غسل أدمغة الأطفال في المناطق الخاضعة لسيطرتها؟

وفي الوقت نفسه، في النسخة الحالية من الكتب المدرسية، ازداد تكرار ذكر الرئيس فلاديمير بوتين وإنجازاته.

تفكر إيرينا في المغادرة إلى المناطق التي تسيطر عليها أوكرانيا، لكنها لا تريد ترك منزلها. إنها مصرة على أنها لا تريد أن يتعلم طفلها المناهج الروسية، لكنها قلقة بشأن إبقاء طفلها في المنزل. من حيث المبدأ، يمكن للأطفال تعلم المنهج الأوكراني عبر الإنترنت، لكن الآباء قلقون بشأن تداعيات ذلك.

تتساءل إيرينا: "ماذا لو أبلغ عنا أحدهم إلى السلطات الجديدة [التي تم تنصيبها من قبل روسيا] أو إذا بدأوا في اضطهادي أنا وطفلي بسبب عدم تلقي تعليم روسي؟".

في 19 أغسطس/ آب، نقلت إحدى المنشورات على منصة التواصل الاجتماعي تلغرام Telegram، رسالة يُزعم أنها أُرسلت إلى أولياء الأمور من مدرس مؤيد لروسيا في مدرسة خارج ميليتوبول. قالت تلك الرسالة إنه لن يكون هناك "تعلم عن بعد في أراضينا المحررة" [هكذا يصف الكرملين المناطق المحتلة]. الآباء والأمهات الذين يرفضون إرسال أطفالهم للتدريس شخصيا سيتم "تجريدهم من حقوقهم الأبوية" إذا انتهكوا القاعدة عدة مرات.

تعقب المعلمين وترحيلهم

لقد تضرر المدرسون المؤيدون لأوكرانيا بشدة جراء الحرب، إذ أُجبر بعضهم على الاختباء وأُرسل البعض الآخر "لإعادة التدريب والتأهيل" وتلقى آخرون تهديدات بالترحيل.

دميترو هو مدير مدرسة في ميليتوبول، كان لديه مدرسة مزدحمة تضم أكثر من 500 تلميذ قبل الغزو. وهو الآن مختبئ بعد أن أصبح ملاحقا من قبل المسؤولين الروس لمحاولته تنظيم تعلم المناهج الأوكرانية للطلاب عبر الإنترنت.

يقول إنه يعرف المعلمين الذين أُجبروا على التعاون أو قرروا التعاون مع المسؤولين الروس، وتم إرسالهم إلى شبه جزيرة القرم أو روسيا لإعادة تدريبهم بطريقة تتماشى مع أيديولوجية الكرملين.

ويشرح دميترو "قيل لهم نحن روسيا، نحن شعب واحد..يجب أن نتحد وينبغي نقل هذه العقيدة للطلاب".