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أمين عام الناتو يشيد بالقوات الأوكرانية في ذكرى استقلال البلاد

بروكسل - د ب أ
نشر في: الأربعاء 24 أغسطس 2022 - 12:17 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 أغسطس 2022 - 12:17 م

أشاد أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج، بالقوات المسلحة الأوكرانية، وذلك عبر رسالة مصورة وجهها في ذكرى استقلال أوكرانيا التي تصادف اليوم الأربعاء، التي تتصادف أيضا مع مرور 6 أشهر بالضبط على انطلاق الغزو الروسي للبلاد.

ووجه أمين عام الناتو التحية "لكل من ضحوا بأرواحهم أو أصيبوا، وكل الرجال والنساء الأوكرانيين الذين يقاتلون من أجل بلدهم وحريتهم وأحبائهم".

وأضاف: "يمكنكم مواصلة الاعتماد على دعم الناتو مهما استمر الأمر"، مجددا التأكيد على ضرورة عدم نجاح روسيا في غزوها لأوكرانيا.

وقال ستولتنبرج: "يجب أن تنتصر أوكرانيا، وستنتصر"، مضيفا: "في يوم استقلالكم، أتمنى لكم القوة والنجاح".


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