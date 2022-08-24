أمين عام الناتو يشيد بالقوات الأوكرانية في ذكرى استقلال البلاد

أشاد أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج، بالقوات المسلحة الأوكرانية، وذلك عبر رسالة مصورة وجهها في ذكرى استقلال أوكرانيا التي تصادف اليوم الأربعاء، التي تتصادف أيضا مع مرور 6 أشهر بالضبط على انطلاق الغزو الروسي للبلاد.

ووجه أمين عام الناتو التحية "لكل من ضحوا بأرواحهم أو أصيبوا، وكل الرجال والنساء الأوكرانيين الذين يقاتلون من أجل بلدهم وحريتهم وأحبائهم".

وأضاف: "يمكنكم مواصلة الاعتماد على دعم الناتو مهما استمر الأمر"، مجددا التأكيد على ضرورة عدم نجاح روسيا في غزوها لأوكرانيا.

وقال ستولتنبرج: "يجب أن تنتصر أوكرانيا، وستنتصر"، مضيفا: "في يوم استقلالكم، أتمنى لكم القوة والنجاح".