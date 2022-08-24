الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية

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بعد استقالة شركة الكرة بالنادي الأهلي.. هل تؤيد بقاء المدير الفني «سواريش» للموسم الجديد؟
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أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي، العميد رامي محمد محمود زكي؛ للتعزية في وفاة محمد السيد المشرفي وإبلاغ أسرته خالص العزاء والمواساة.