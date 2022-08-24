 الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 24 أغسطس 2022 - 3:39 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 أغسطس 2022 - 3:39 م

أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي، العميد رامي محمد محمود زكي؛ للتعزية في وفاة محمد السيد المشرفي وإبلاغ أسرته خالص العزاء والمواساة.

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