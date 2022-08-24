مديرية الشباب والرياضة بدمياط تنظم برنامج «تدريب المدربين»

نظمت إدارة البرلمان والتعليم المدني، في مديرية الشباب والرياضة بدمياط، فعاليات اليوم الأول لبرنامج "أساسيات تدريب المدربين"، للتدريب على إدارة المهارات بشكل عملي.

وأوضح بيان أصدرته مديرية الشباب والرياضة بدمياط، أن التدريبات تمت في مركز شباب دمياط، بمشاركة 35 متدربا، وحاضرت في البرنامج سحر زغلول، المتخصصة في علم النفس التربوي، وتناولت العديد من المحاور المهمة في البرنامج، مثل كيفية التواصل الفعال بين المدرب والمتدرب، والأنظمة التمثيلية وتحليل الشخصية، وطرق التعامل مع أنماط المتدربين المختلفة، وعناصر المحاضرة الجيدة، وكيفية التعامل مع الضغوط أثناء تقديم البرامج التدريبية، وكسر حاجز الخجل بين المتدربين.

ويعد برنامج "تدريب المدربين" من أهم البرامج التي لا غنى عنها في مؤسسات العمل، سواء العام أو الخاص، لتأثيرها في إعداد وتأهيل المدربين المحترفين، كما أنه يعمل على تنمية القدرات المهنية والقيادية لدى المتدربين، والهدف من البرنامج إعداد مدربين محترفين وفاعلين بالحياة، وتدريب وتأهيل الشباب على أساسيات تدريب المدربين، للانتقال للمستوى الاحترافي بعالم التدريب.

وتمت التدريبات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وتوجيهات عاطف عبد الهادي مدير عام المديرية.