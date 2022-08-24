وزير التعليم: التطوير مستمر ونعمل للصالح العام بما يحقق تكافؤ الفرص

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال زياراته الأولى للمحافظات، عقب تكليفه بالوزارة، وذلك بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، والعمدة عبد الله الزيات رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، ومفتاح الجراري نقيب المعلمين وقيادات التربية والتعليم بمطروح.

واستمع وزير التعليم، لعدد من مطالب واحتياجات تطوير منظومة التربية والتعليم بمطروح.

وأكد وزير التعليم، أن التطوير مستمر في الوزارة في إطار خطة الدولة مع تنظيم آليات التنفيذ بما لا يخل بمنظومة التطوير، ونعمل للصالح العام وصالح ابنائنا بما يحقق تعليم حقيقي.

وأضاف: "أصبح مديري عموم تنمية المواد التعليمية لهم دور كبير في مركز المعلومات ووضع المناهج، والموجه العام سيدرب الموجهين والمعلمين داخليا على مستوى كل إدارة ليصبح الكل على دراية بالمناهج، مع ضرورة أن يشعر أولياء الأمور والطلاب بتغيير في طريقة التعليم على أرض الواقع، وأن يلمسوا التطوير بما يعطى أريحية والشعور بتعليم متميز ومختلف بالمدارس.

وأشار إلى أن المناهج التي استثمرت فيها الدولة مستمرين في تطبيقها مع الخطة الزمنية، والامتحانات تقيس نواتج التعليم وليس محتوى تفصيلي ليقيس مدى فهم الطالب، وكيفية استنتاج الطالب للمعرفة وليس حفظ المعرفة فقط، مع التأكيد على العدالة وتكافؤ الفرص وعدم الحصول على حق أحد، موجها وكيل الوزارة، بمطروح بالإبلاغ عن أي مشاكل يتم رصدها بأي لجان مستقبلا.

وفي مطلب مواجهة التسرب من التعليم بمطروح خاصة للفتيات، وعد الوزير، بدراسة إمكانية عمل فصول ملحقة بالمدارس مع دراسة الكتله السكنية والفراغات لإنشاء مزيد من المدارس الإعدادية والثانوية بكل مركزومدينة، مع الإشارة إلى دخول ٢٢ مدرسة جديدة بمطروح مع العام الدراسي القادم.

وأشار وزير التعليم، إلى أن محافظة مطروح متميزة بوجود مدرسة الضبعة النووية على أرضها مع تشغيل خريجيها، ومشيدا بجهود محافظة مطروح وتعاونها في الارتقاء بالعملية التعليمية.

وأكد وزير التعليم، أهمية الاستعداد المبكر للعام الدراسي القادم وضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة، وتوزيع المعلمين واستقرارهم بجداول مع أول يوم دراسي، وسد العجز في إطار المتاح مع الجزء المخصص من مسابقة ٣٠ ألف معلم، ووجود الكتب المدرسية بكل المدارس مع وضع الجداول الزمنية للتدريس، والاهتمام بالتشجير، وزيادة المساحات الخضراء بكل المدارس والاهتمام بالتغيرات المناخية كقضية عالمية.

ودعا وزير التعليم، إلى التعريف بالقنوات التعليمية ومدى التطوير التعليمي بها والإعلان عنها؛ تيسيرا على أولياء الأمور والطلاب بما تتيحه من مواد تعليمية هامة وميسرة للطلاب.

وأكد الوزير، على العمل لسد العجز في المعلمين مع اهتمام الدولة بالتحول الرقمي والاستفادة منه في تطوير منظومة التعليم وإحكام السيطرة، والتأكيد على تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص.

وأشار الوزير، إلى العمل على التيسير على أولياء الأمور أصحاب التظلمات بدلا من السفر إلى المدينة التعليمية بـ٦ أكتوبر تم نقل التظلم بالكنترول التابع لمحافظة ولي الأمر؛ حرصا على راحة المواطنين وبما لا يضر بالأداء.