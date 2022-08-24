روسيا تدرس بيع الغاز الطبيعي المسال من مشروع ساخالين2 بالروبل

أبلغت روسيا عملاء مشروع ساخالين2 لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في أقصى شرق روسيا أنهم قد يضطرون لدفع قيمة مشترياتهم بالروبل أو أي عملات أخرى إذا أدت العقوبات الغربية المفروضة على موسكو إلى صعوبة في تسوية المعاملات بالدولار.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء عن وثيقة روسية اطلعت عليها القول إنه على مشتريي الغاز المسال من ساخالين2 استخدام عملات بديلة بما في ذلك الروبل واليورو والين والجنيه الإسترليني إذا لم يتمكنوا من السداد بالدولار وفقا للعقود بسبب العقوبات الأمريكية.

وذكرت بلومبرج أن هذا الطلب يمكن أن يزيد التعقيدات التي يواجهها عملاء ساخالين2 وأغلبهم من اليابان وكوريا الشمالية.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي دعا وزير التجارة الياباني ياسوتوشي نيشيمورا شركة ميتسوبيشي كورب اليابانية إلى "التفكير بطريقة استباقية" في شراء حصة في الكيان الروسي الجديد الذي سيستحوذ على مشروع حقل غاز ساخالين2 الروسي.

وقال الوزير للرئيس التنفيذي لشركة ميتسوبيشي كاتسويا ناكانيشي إن الحكومة تستهدف المحافظة على إمدادات اليابان من الغاز الطبيعي المسال الذي تحصل عليه من المشروع الروسي.

كان وزير التجارة الياباني السابق قد قدم طلبا مماثلا للرئيس التنفيذي لشركة ميتسوي أند كو كينيتشي هوري يوم 5 آب/أغسطس الحالي.

كانت الحكومة الروسية قد قررت إنشاء شركة جديدة تتولى تشغيل مشروع ساخالين2 بعد انسحاب عدد من الشركات الغربية من المشروع بسبب العقوبات الأمريكية والأوروبية على روسيا منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر شباط/فبراير الماضي.