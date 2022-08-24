شل وإكسون موبيل وشركات أخرى تسحب قضايا بمليارات الدولارات ضد شركة نيجيرية



تعتزم شركات شل وإكسون موبيل وشيفرون و"أوكوينور ايه إس ايه" سحب دعاوى قضائية بقيمة مليارات الدولارات ضد شركة الطاقة الحكومية النيجيرية بعد وضع اللمسات الأخيرة على شروط جديدة لإنتاج النفط من المياه العميقة في أكبر دولة منتجة للنفط الخام في أفريقيا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.



وذكرت شركات النفط الكبرى في خطابات إلى قاضيين اتحاديين في نيويورك في 22 آب/ أغسطس، أنها وافقت على التسوية مع مؤسسة البترول الوطنية النيجيرية وستنهي التقاضي المستمر بمجرد دخول الترتيبات الجديدة حيز التنفيذ.



وجاءت هذه الخطوة بعد 10 أيام من تجديد الشركات لعقود الإيجار مع الحكومة النيجيرية وعقود مشاركة الإنتاج مع مؤسسة البترول الوطنية النيجيرية للحصول على تراخيص وسط خلافات طويلة الأمد بشأن توزيع النفط الخام.