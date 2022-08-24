تراجع أرباح باتم أدفانسد البريطانية خلال النصف الأول

أعلنت شركة تطوير وتسويق البيانات وتكنولوجيا الاتصالات البريطانية باتم أدفانسد كوميونيكشنز اليوم الأربعاء تراجع أرباح التشغيل خلال النصف الأول من العام الحالي بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب إلى 5ر1 مليون دولار مقابل 7ر6 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، بسبب تراجع إيرادات المنتجات ذات الصلة بفيروس كورونا المستجد.

في الوقت نفسه بلغ صافي أرباح الشركة بعد حساب الضرائب 1ر0 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الحالي مقابل 12 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ليكون نصيب السهم الواحد 03ر0 دولار مقابل 70ر2 دولار خلال الفترة نفسها.

وبلغ إجمالي إيرادات الشركة من العمليات المستمرة خلال النصف الأول من العام الحالي 5ر57 مليون دولار مقابل 2ر64 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، حيث عوض نمو إيرادات قطاع نتوركنج أند سايبر، التراجع في إيرادات قطاع بيو ميديكال، الذي تضرر من التراجع الحاد في إيرادات واحدة مستلزمات التشخيص، بالإضافة إلى تأثير ارتفاع قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى.