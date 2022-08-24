لطيف: لاعبو الزمالك سيحصلون على مكافأة كأس سوبر لوسيل بالكامل

أعلن خالد لطيف، أمين صندوق مجلس إدارة نادي الزمالك، أن مكافأة مباراة كأس سوبر لوسيل ستكون بالكامل للجهاز الفني واللاعبين بعد التتويج بلقب الدوري الـ 14 في تاريخه.

وقال خالد لطيف في تصريحات تلفزيونية: «مكافأة كأس سوبر لوسيل بالكامل للجهاز الفني واللاعبين، سواء البطل أو الوصيف».

وأضاف: «البطل سيحصل على 1.5 مليون دولار، والوصيف مليون دولار».

وأكمل: «مرتضى منصور اتفق مع الإدارة واللاعبين على هذا الأمر، وأعتقد أنها خطوة ذكية وتمنح اللاعبين حافزا جديدا».

وتعادل فريق الزمالك مع الاتحاد السكندري بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز ليرفع الأبيض رصيده إلى 76 نقطة يتصدر بهم جدول الترتيب بعدما حسم اللقب قبل خوض اللقاء، في حين رفع الفريق السكندري رصيده إلى 37 نقطة يحتل بهم المركز الحادي عشر.