 لطيف: لاعبو الزمالك سيحصلون على مكافأة كأس سوبر لوسيل بالكامل - بوابة الشروق
الأربعاء 24 أغسطس 2022 12:35 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد سلسلة انتصارات الفارس الأبيض.. برأيك من بطل الدوري العام ؟

النتـائـج تصويت

لطيف: لاعبو الزمالك سيحصلون على مكافأة كأس سوبر لوسيل بالكامل

أمير نبيل
نشر في: الأربعاء 24 أغسطس 2022 - 12:00 ص | آخر تحديث: الأربعاء 24 أغسطس 2022 - 12:00 ص

أعلن خالد لطيف، أمين صندوق مجلس إدارة نادي الزمالك، أن مكافأة مباراة كأس سوبر لوسيل ستكون بالكامل للجهاز الفني واللاعبين بعد التتويج بلقب الدوري الـ 14 في تاريخه.

وقال خالد لطيف في تصريحات تلفزيونية: «مكافأة كأس سوبر لوسيل بالكامل للجهاز الفني واللاعبين، سواء البطل أو الوصيف».

وأضاف: «البطل سيحصل على 1.5 مليون دولار، والوصيف مليون دولار».

وأكمل: «مرتضى منصور اتفق مع الإدارة واللاعبين على هذا الأمر، وأعتقد أنها خطوة ذكية وتمنح اللاعبين حافزا جديدا».

وتعادل فريق الزمالك مع الاتحاد السكندري بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز ليرفع الأبيض رصيده إلى 76 نقطة يتصدر بهم جدول الترتيب بعدما حسم اللقب قبل خوض اللقاء، في حين رفع الفريق السكندري رصيده إلى 37 نقطة يحتل بهم المركز الحادي عشر.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك