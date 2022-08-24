فاركو يدرس ضم ربيعة من الأهلي في الانتقالات الصيفية

دخل رامي ربيعة مدافع الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، ضمن حسابات البرتغالي نونو ألميدا المدير الفني لفريق فاركو، من أجل التعاقد معه في الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم دفاع الفريق.

يأتى ذلك في ظل الخطة الموضوعة من أجل تدعيم صفوف فاركو، بناء على طلبات ألميدا الفنية، حيث يسعى الفريق للتواجد في المربع الذهبى لبطولة الدورى الممتاز في الموسم المقبل.

والمشاركة في بطولة دورى أبطال إفريقيا، وعلى المستوى الهجومى ينتظر الجهاز الفنى مشاركة عمرو جمال مهاجم الفريق في التدريبات الجماعية عقب التعافى من جراحة الصليبى التي أجراها مهاجم الفريق البرتقالى.