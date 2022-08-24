«أفريكوم» تعلن تبعية طائرة مسيرة أسقطت قرب بنغازي الليبية لها

كشف ثيموني بيتراك، الناطق باسم القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا "أفريكوم"، اليوم الأربعاء، عن تبعية الطائرة الموجهة التي أسقطت قرب بنغازي قبل يومين لقوات "أفريكوم".

وقال الناطق في تصريح لقناة ليبيا الأحرار: "الطائرة الموجهة كانت في الأجواء الليبية لدعم الالتزامات الدبلوماسية للسفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، المقرر إجراؤها في شرق ليبيا بالتنسيق مع السلطات الليبية المعنية".

وأكد أن الحادثة قيد التحقيق، ونفى وجود أي معلومات لديهم في الوقت الحالي.

وكان الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة في شرق ليبيا، لواء أحمد المسماري، قد كشف أمس الأول عن إسقاط طائرة مسيرة محملة بصاروخين "لم يحدد طرازهما".

وقال المسماري في بيان متلفز: "تمكنت قوات الدفاع الجوي العربي الليبي، التابعة لقطاع الدفاع الجوي بنغازي من تدمير طائرة مسيرة مجهولة الهوية، ومسلحة بصاروخين، بعد اختراقها للمجال الجوي".

وأشار إلى اكتشاف الطائرة جنوب غرب منطقة بنينا القريبة من بنغازي عشية الإثنين الماضي، وأكد التعامل معها بوحدات الصواريخ، وتدميرها، قبل تنفيذ مهامها.

وعقب سقوط الطائرة، تضاربت الأنباء حول هويتها، وكذلك الجهة التي تولت إسقاطها، خاصة في ظل تواجد قوات "فاجنر" الروسية في شرق ووسط البلاد، وامتلاكها منظومات دفاع جوي روسية متقدمة من طراز "بانتسير" شاركت بها في الحرب الأخيرة بمحيط العاصمة الليبية عامي 2019/ 2020.