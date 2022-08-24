منتخب الناشئين يستهل مشواره في كأس العرب بثلاثية أمام السعودية

استهل منتخب مصر للناشئين مشواره ببطولة كأس العرب، بفوز كبير على نظيره السعودي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء.

افتتح أهداف المباراة منتخبنا الوطني عن طريق اللاعب إبراهيم عادل، قبل أن يضيف زميله عمر خضر الهدف الثاني في المباراة، ومن ثم أختتم أهداف اللقاء أيمن عبد العزيز.

ويلتقي منتخب الناشئين نظيره اللبناني يوم السبت المقبل في الجولة الثانية بالدور الأول ببطولة كأس العرب.

يترأس البعثة الدكتور إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ويضم الجهاز الفني للمنتخب كلا من محمد وهبة مديرًا فنيًا، مؤمن عبدالغفار مدربًا عامًا، عصام عبده مدربًا، يوسف طاهر مدربا لحراس المرمى، الدكتور حسين فتوح خليل طبيبا، وأحمد سامي نصار مديرًا إداريًا، عباس حسنين أخصائي تأهيل، وأحمد زيدان معدا بدنيا، علي محمد محلل أداء، شريف نعيم مسؤول مهمات.