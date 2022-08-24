محافظ أسوان: مقترح لإقامة قرية بيئية وترفيهية سياحية بالحديقة الاستوائية الدولية

أكد محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، إقامة قرية بيئية وترفيهية سياحية بالحديقة الاستوائية الدولية لتكون مقصداً للسياحة الترفيهية.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ برئيس مجلس إدارة فروع إحدى كبرى الشركات المتخصصة في الاستثمار السياحي.

وخلال اللقاء شهد اللواء أشرف عطية عرض تقديمي عن أحد مشروعات الشركة المنفذة بمصر (IL CAMPO) كامبو، والمقترح تنفيذه بأسوان والذي يضم منتجع سياحي بيئي جميع منشآته من الطبيعة دون أي تدخل في مواد البناء سواء الغرف أو البحيرات المائية أو الأماكن الترفيهية ليصبح مقصداً سياحياً للعائلات والأسر والعاملين بالشركات والمؤسسات، بالإضافة إلى الأفواج السياحية.

كما تناول العرض التقديمي الأنشطة التي يقدمها المنتجع سواء كانت ترفيهية أو تثقيفية أو فنية أو رياضية، علاوة على المطاعم والكافتيريات.

من جانبه رحب محافظ أسوان، بمقترح المشروع والذي يأتي متواكبًا مع خطة المحافظة في خلق مواقع سياحية ترفيهية لأبنائها وللزائرين في إطار تنوع المنتج السياحي الذي تتفرد به لؤلؤة النيل الساحرة سواء كانت سياحة أثرية وثقافية، وأيضاً السياحات البيئية والعلاجية والسفاري والصيد ومراقبة الطيور، لافتًا إلى أن الحديقة الاستوائية الدولية تعتبر من ضمن المواقع المستهدفة لإقامة هذا المشروع، وخاصة في ظل تميزها بموقعها المتميز وسط مجرى نهر النيل.

كما أنها تضم أندر النباتات الاستوائية، وتعد مقصداً لرحلات الطيور من مختلف أنحاء العالم.